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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek: Risk primimiz son 4 yılın en düşük seviyesinde
Giriş Tarihi: 28.5.2024 15:56 Son Güncelleme: 28.5.2024 16:22

SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek: Risk primimiz son 4 yılın en düşük seviyesinde

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde. Son bir yılda risk primindeki iyileşme gelişmekte olan ülkelerde ortalama 50 baz puan iken ülkemizde 400 baz puanın üzerinde gerçekleşti." dedi.

SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek: Risk primimiz son 4 yılın en düşük seviyesinde

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek, "Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde." dedi.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

"Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde.

Son bir yılda risk primindeki iyileşme gelişmekte olan ülkelerde ortalama 50 baz puan iken ülkemizde 400 baz puanın üzerinde gerçekleşti.

Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor."

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SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek: Risk primimiz son 4 yılın en düşük seviyesinde
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