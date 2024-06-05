SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek: Hisse senedi ve kripto karlarına vergi yok

"TÜRKİYE POTANSİYELİ EN BÜYÜK 6. ÜLKE"

"Önümüzdeki 4 yıl seçimsiz bir yıl yaşanacak. Türkiye potansiyeli en büyük 6. ülke. Teşvik ve desteklerle yatırım ortama iyileştirilecek. İnovasyon listesinde iyileşme devam ediyor.

Dünya Bankası'nın lojistik listesinde iyi bir noktadayız. Türkiye 26 havaalanında nerede ise 3'e katlanarak limanların sayısını arttırdı.

"YAPAY ZEKADA İYİ NOKTADAYIZ"

Yapay zekada gelişmekte olan ülkelerden daha iyi noktadayız. Bu konuda hazırlık aşamasında gelişim kaydettik. Kadınların toplam iş gücüne katılım oranı yüzde 37. Eğer bu rakam, OECD'nin ortalamasına yükselirse Türkiye daha hızlı büyüyecek.

Biz AB ülkeleri ile dost olduğumuz için dost ülkelerden tedarikte avantajlıyız.