SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek’ten para ve maliye politikası açıklaması

Son dakika haberler...Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Haber canlı yayında ekonomiye dair gündemi değerlendiriyor. Bakan Şimşek, algıda ciddi bir iyileşme var diyerek, "Türkiye büyük bir piyasa. Potansiyeli güçlü olan bir ekonomi. Türkiye'ye ilgi büyük" dedi.

Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamalarından satır başları:

YABANCI YATIRIMCI TÜRKİYE'YE GELİYOR MU?

3 gün boyunca toplantılar yaptık. 100'ün üzerinde yatırımcıyla yoğun temaslarımız oldu. Türkiye'ye ilgi büyük. Bu normal çünkü Türkiye'nin potansiyeli güçlü. Türkiye nufüsü 80 milyonun üzerinde olup kişi başına milli geliri 10 bin doların üzerinde olan dünyadaki 7 ülkeden biri. Yani büyük bir piyasa. Güçlü bir ekonomi.

Algıda ciddi bir iyileşme var. Para politikasında çok güçlü adımlar attık. Enflasyonu çıpalayacak eşiklere doğru geliyoruz. Bu ilginin esas önümüzdeki dönemde artmasını bekliyoruz.

Biz ilk üç ay konuşmadık. Uygulamalarımızı yaptık.

"RÜZGAR KARŞIMIZDAN ESİYOR"

İçinde bulunduğumuz durumda rüzgar arkamızdan esmiyor.

Para politikası gecikmeli devreye giriyor. Maliye politikasında atacağımız adımlar daha hızlı olacak ama özellikle reform bağlamında atacağımız adımların sonuçlarını görmek zaman alacak.

Gabar'daki petrol devreye girmeye başladı, 2025 sonunda günlük 100 bin varile varacak, Türkiye'nin ihtiyacının %10'ununu Gabar'dan elde edeceğiz.

Önümüzdeki yıllarda petrol, doğal gaz üretimi ile dışa bağımlılığımız azalacak, enerjide yeşil dönüşümle bağımlılığımız azalacak.

Ayrıntılar geliyor...