Son dakika: Bakan Muş: Yeni yatırım ve projelerin hayata geçirilmesi mümkün olacak

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Mehmet Muş Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmede ikili ticaret, Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakereleri, yatırımlar ve müteahhitlik konularını ele alındı.

Ardından Bakan Mehmet Muş ve Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakanı Mehmet Muş, "Yeni yatırım ve projelerin hayata geçirilmesi mümkün olacak" ifadelerini kullandı.

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