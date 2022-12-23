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Giriş Tarihi: 23.12.2022 16:37 Son Güncelleme: 23.12.2022 16:48

SON DAKİKA: Bakan Muş'tan fırsatçılara sert uyarı!

Son dakika haberi...Ticaret Bakanı Mehmet Muş, asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimleri yoğunlaştırdıklarını bildirdi.

SON DAKİKA: Bakan Muş’tan fırsatçılara sert uyarı!

Son dakika haberi...Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlığının, asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimlerini yoğunlaştırdığını belirten Muş, "Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Konuyu yakından takip ediyoruz. Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Bakan Muş'tan fırsatçılara sert uyarı!
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