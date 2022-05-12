Son dakika: Bakan Nebati 16 Mayıs’ta konut temsilcileri ile bir araya gelecek

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu konut kampanyası açıklamasından sonra 16 Mayıs Pazartesi günü konut sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonla mücadele kapsamında 30'un üzerinde sektör temsilcisiyle bugün bir araya geliyor. Gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dâhil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri ile görüşmelerin yapılacağı toplantıda, son dönemde yaşanan fiyat hareketleri hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Bakanlığın, fahiş fiyatla karşı 30 sektöre yönelik yaptığı çalışmalar sektör temsilcileriyle paylaşılacak. Bakan Nebati, enflasyonla topyekûn mücadele kapsamında iş dünyasından destek isteyecek.