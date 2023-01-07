SON DAKİKA: Bakan Nebati: 76 milyar TL’yi aşan kamu zararını önledik

Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2022 yılında yürütülen vergi incelemelerinde; incelenen mükellef sayısı, düzenlenen rapor sayısı, önerilen vergi ve ceza tutarları ile vergi kaçakçılığı nedeniyle bulunulan suç duyurusu sayılarında Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdık. 2022 yılında yürütülen denetimlerde, 76 milyar TL'yi aşan tutarda vergi ve ceza önererek vergi kayıp ve kaçağı ile kamu zararını önledik." dedi.

Ayrıntılar geliyor...