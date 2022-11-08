SON DAKİKA: Bakan Nureddin Nebati açıkladı! 3 kattan fazla arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KOBİ kredilerinin tarihsel ortalamasının 3 katından fazla büyüdüğünü ifade ederek, kredilere kolay erişimin önemsendiğini ve önceliklendirildiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:
"Ekonomimizin bel kemiği olan ve milyonlarca insanımıza istihdam sağlamaya devam eden KOBİ'lerimizin de kredilere kolay erişimini önemsiyor ve önceliklendiriyoruz. Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak KOBİ kredileri, tarihsel ortalamasının 3 katından daha fazla büyümüştür.
Küresel resesyon beklentilerine rağmen ekonomik canlılığımızı sürdürülebilir kılmak için ihtiyatlı teşvik politikalarını uygulamaya devam edeceğiz.
Uyguladığımız politikalar sonucunda sağlanan güçlü kredi büyümesinde, ticari kredilerin ağırlığı yüksektir. Bankacılık sektörünün kredi hacmi Ekim sonu itibarıyla yıllık yüzde 68,2 artarken, aynı dönemde ticari kredi büyümesiyse yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Bu kapsamda, işletmelerimizin enflasyonun oldukça altında, düşük maliyetle ticari kredilere ulaşmalarını sağlıyoruz. Nitekim, Temmuz sonunda ticari kredi faizleri yüzde 30 civarındayken, şimdi yüzde 18'lere gerilemiştir."