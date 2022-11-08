SON DAKİKA: Bakan Nureddin Nebati açıkladı! 3 kattan fazla arttı

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomimizin bel kemiği olan ve milyonlarca insanımıza istihdam sağlamaya devam eden KOBİ'lerimizin de kredilere kolay erişimini önemsiyor ve önceliklendiriyoruz. Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak KOBİ kredileri, tarihsel ortalamasının 3 katından daha fazla büyümüştür.

Küresel resesyon beklentilerine rağmen ekonomik canlılığımızı sürdürülebilir kılmak için ihtiyatlı teşvik politikalarını uygulamaya devam edeceğiz.