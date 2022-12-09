SON DAKİKA: Bakan Nebati açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en yüksek sayısı!

"CEZA KESMEYİ DEĞİL REHBERLİK ETMEYİ VATANDAŞIMIZIN HAKKINI KORUMAYI AMAÇ EDİNDİK"

Yaptığımız vergi incelemeleri ve denetimlerde ceza kesmeyi değil rehberlik ederek vergiye gönüllü uyumu artırmayı, vergi kayıp ve kaçağını engelleyerek daha adil bir vergi sistemi inşa etmeyi ve mükellef haklarını da gözeterek her bir vatandaşımızın hakkını korumayı amaç edindik.

Yürütülen vergi incelemeleri ve denetimlerde bir milyon hedefine bizi ulaştıran Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız Vergi Müfettişleri ile Gelir İdaresi Başkanlığımız bünyesindeki tüm çalışma arkadaşlarıma özverili ve yoğun çalışmaları için teşekkür ediyorum.