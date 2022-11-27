SON DAKİKA: Bakan Nebati açıkladı! ’Suç duyurusunda bulunduk’

"VERGİ KAYBINA NEDEN OLACAK TÜM KAÇAKÇILIK GİRİŞİMLERİYLE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Yürüttüğümüz vergi incelemeleri ve denetimlerde masumiyet karinesini gözetmekle birlikte 85 milyon vatandaşımızın emanetinin bilincinde olarak hazinenin vergi kaybına neden olacak tüm vergi kaçakçılığı girişimleriyle mücadele edeceğiz.

Bakanlığımız Vergi Müfettişlerince son yıllarda yapılan vergi incelemeleri sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle 4,5 milyar TL'yi aşan tutarda vergi iade talebini reddettik ve geri aldık, ilgililer hakkında 12 milyar TL'yi aşan tutarda vergi ve ceza önerdik.