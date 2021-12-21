Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır" dedi.

SON DAKİKA HABERİ | DÖVİZE ENDEKSLİ TL MEVDUAT SİSTEMİ' AÇIKLAMASI İLE DÖVİZ KURLARI İÇİN RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan finansal piyasalardaki dalgalanmalara karşı alınan önlemleri Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladı. Açıklanan yeni uygulamalar içerisinde 'Dövize endeksli TL mevduat sistemi' dikkat çekerken, son günlerde zirve yapan döviz kurları için de rüzgar tersine döndü.

Başkan Erdoğan, "İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak" dedi.

YENİ SİSTEMLE TL MEVDUAT GETİRİSİ KUR ARTIŞININ ÜZERİNDE OLACAK

Yeni sistemle beraber bankadaki TL varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi, yatırımcı elde edecek. Ancak mevduat getirisi kur artışından düşük olursa bu fark doğrudan vatandaşa ödenecek. Ayrıca bu kazancın stopaj vergisinden de muaf tutulacağı bildirildi.