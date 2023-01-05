Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Bakan Nebati: Dünyada resesyon kaygıları başladı, Türkiye pozitif ayrışıyor
Giriş Tarihi: 5.1.2023 15:26 Son Güncelleme: 5.1.2023 15:35

SON DAKİKA: Bakan Nebati: Dünyada resesyon kaygıları başladı, Türkiye pozitif ayrışıyor

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dünyada resesyon kaygıları başladı, Türkiye pozitif ayrışıyor" dedi.

SON DAKİKA: Bakan Nebati: Dünyada resesyon kaygıları başladı, Türkiye pozitif ayrışıyor

Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati MÜSİAD toplantısında, "Dünyada resesyon kaygıları başladı, Türkiye pozitif ayrışıyor. 2022 yılında tüm ülke ekonomileri gibi biz de yüksek enflasyon sorunu ile karşılaştık, ancak çok şükür attığımız adımlar meyvelerini vermeye başladı" dedi.

APara CANLI YAYIN

Zincir marketlerin sabit fiyat uygulamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Bakan Nebati, "Tüm işletmeler benzer uygulamayı hayata geçirsin, sizler de gelin elinizi taşın altına koyun. Enflasyon OVP tahminlerinin altında, hızlı düşüşün devam edeceğini hep birlikte göreceğiz" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Bakan Nebati: Dünyada resesyon kaygıları başladı, Türkiye pozitif ayrışıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA