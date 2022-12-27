SON DAKİKA: Bakan Nebati duyurdu: Hane başı 4 bin lira destek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nda 58 milyar metreküplük yeni keşfi duyurdu. Böylece Karadeniz'de keşfedilen toplam gaz tutarı 710 milyar metreküpe çıkarken, piyasa değeri de 1 trilyon doları buldu. Tarihi keşif sonrası açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati şu ifadeleri kullandı:

Küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarında yıl boyunca yaşanan fiyat dalgalanmalarının yarattığı maliyet artışlarını vatandaşlarımıza mümkün olduğunca yansıtmamak için var gücümüzle çalışıyoruz.