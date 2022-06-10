Son dakika: Bakan Nebati duyurdu! Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecek

Serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas alan ülkemiz, bu imkânı ile yurt dışı yatırımcılar için geçmişte olduğu gibi bugün de etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sağlamaktadır. Türkiye yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek."