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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bakan Nebati duyurdu! Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecek
Giriş Tarihi: 10.6.2022 17:15 Son Güncelleme: 10.6.2022 17:28

Son dakika: Bakan Nebati duyurdu! Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecek

Son dakika: Bakan Nebati duyurdu! Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecek

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanının genişletileceğini ifade etti.

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"TL CİNSİ VARLIKLARA ERİŞİM İMKANI GENİŞLETİLECEK"

"Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir.

Serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas alan ülkemiz, bu imkânı ile yurt dışı yatırımcılar için geçmişte olduğu gibi bugün de etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sağlamaktadır. Türkiye yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek."

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Son dakika: Bakan Nebati duyurdu! Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecek
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