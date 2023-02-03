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Giriş Tarihi: 3.2.2023 10:57 Son Güncelleme: 3.2.2023 11:04

SON DAKİKA: Bakan Nebati: En zorlu dönemleri arkada bıraktık

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Nebati, "Kasım ayında başlayan enflasyondaki düşüş eğilimi Ocak ayında da sürmüştür. Buna göre, Aralık ayında yüzde 64,27 seviyesinde gerçekleşen yıllık tüketici enflasyonu Ocak ayında yüzde 57,68 seviyesine gerilemiştir" dedi.

SON DAKİKA: Bakan Nebati: En zorlu dönemleri arkada bıraktık

Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Nebati, "Kasım ayında başlayan enflasyondaki düşüş eğilimi Ocak ayında da sürmüştür. Buna göre, Aralık ayında yüzde 64,27 seviyesinde gerçekleşen yıllık tüketici enflasyonu Ocak ayında yüzde 57,68 seviyesine gerilemiştir" dedi.

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı, önümüzdeki ayların çok daha iyi olacağını işaret etmektedir.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünü, yüksek enflasyon sorununu kalıcı bir şekilde çözen, küresel ticaretten daha fazla pay alan, geleceğe güvenle bakan, kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak refahını hızla artıran, dinamik ve çok güçlü bir ülke olarak kutlayacağız."

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SON DAKİKA: Bakan Nebati: En zorlu dönemleri arkada bıraktık
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