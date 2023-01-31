SON DAKİKA: Bakan Nebati grafiklerle duyurdu: Etkin yönetim meyvesini verdi

"ETKİN YÖNETİM MEYVESİNİ VERDİ"

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Etkin borç yönetimi anlayışımız neticesinde, iç borçlanmamızın vadesi, maliyeti ve kompozisyonunun her birinde eş zamanlı olarak çok önemli başarılara imza attık.