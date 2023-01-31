SON DAKİKA: Bakan Nebati grafiklerle duyurdu: Etkin yönetim meyvesini verdi

Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, resmi sosyal medya hesabından, borç yönetim politikalarına ilişkin paylaşımda bulundu.
"ETKİN YÖNETİM MEYVESİNİ VERDİ"
Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Etkin borç yönetimi anlayışımız neticesinde, iç borçlanmamızın vadesi, maliyeti ve kompozisyonunun her birinde eş zamanlı olarak çok önemli başarılara imza attık.
"İÇ BORÇLANMANIN MALİYETİ GERİLEDİ"
2022 yılı başında yüzde 24,6 seviyesinde olan sabit getirili iç borçlanmamızın ortalama maliyeti 2022 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla yüzde 10,7 seviyesine geriledi.
TL cinsi sabit getirili senetlerimizin toplam iç borçlanmamız içerisindeki payı da 2021'de yüzde 35 seviyesinde iken, 2022 sonunda yüzde 60'a ulaşarak borç stoğumuzun kompozisyonunu ciddi biçimde güçlendirdi."