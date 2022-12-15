SON DAKİKA: Bakan Nebati: Merkezi yönetim bütçemiz Kasım’da 108,3 milyar TL fazla verdi

BÜTÇE DENGESİ KASIM'DA ARTIYA DÖNDÜ

Merkezi yönetim bütçesi Kasım ayında 108,3 milyar TL fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre Kasım ayında bütçe giderleri 239,4 milyar TL, bütçe giderleri ise 347,7 milyar TL olarak kaydedildi.

Kasım'da faiz dışı fazla 132,7 milyar TL oldu.