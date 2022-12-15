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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Bakan Nebati: Merkezi yönetim bütçemiz Kasım'da 108,3 milyar TL fazla verdi
Giriş Tarihi: 15.12.2022 12:33 Son Güncelleme: 15.12.2022 12:58

SON DAKİKA: Bakan Nebati: Merkezi yönetim bütçemiz Kasım'da 108,3 milyar TL fazla verdi

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kasım ayı bütçesinin 108,3 milyar lira fazla verdiğini belirterek, "Böylece, ocak-kasım dönemi bütçe açığı 20,4 milyar liraya gerilemiştir. Yıl sonu bütçe açığının da Orta Vadeli Program tahmininin daha da altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Bakan Nebati: Merkezi yönetim bütçemiz Kasım’da 108,3 milyar TL fazla verdi

Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, resmî sosyal medya hesabından, kasım ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gerçekleşme sonuçlarını değerlendirdi.

"BÜTÇEDE İYİLEŞME SAĞLIYORUZ"

"Zorlukları üretimle, istihdamla ve büyümeyle aşacağız" diyerek yola çıktıklarını vurgulayan Nebati, "Ekonomimizi büyütüp gelirlerimizi artırarak bütçede iyileşme sağlıyoruz. Mali disiplin politikamızın çıktılarını merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerinde de somut bir şekilde görmekteyiz." değerlendirmesini yaptı.

"BÜTÇE AÇIĞININ OVP TAHMİNİNİN DAHA DA ALTINDA GERÇEKLEŞECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Bakan Nebati, merkezi yönetim bütçesinin kasımda 108,3 milyar lira fazla verdiğine dikkati çekerek, paylaşımında, "Böylece, ocak-kasım dönemi bütçe açığı 20,4 milyar liraya gerilemiştir. Yıl sonu bütçe açığının da Orta Vadeli Program tahmininin daha da altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz." ifadesine yer verdi.

BÜTÇE DENGESİ KASIM'DA ARTIYA DÖNDÜ

Merkezi yönetim bütçesi Kasım ayında 108,3 milyar TL fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre Kasım ayında bütçe giderleri 239,4 milyar TL, bütçe giderleri ise 347,7 milyar TL olarak kaydedildi.

Kasım'da faiz dışı fazla 132,7 milyar TL oldu.

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SON DAKİKA: Bakan Nebati: Merkezi yönetim bütçemiz Kasım'da 108,3 milyar TL fazla verdi
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