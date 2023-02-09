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Giriş Tarihi: 9.2.2023 12:13 Son Güncelleme: 9.2.2023 12:18

SON DAKİKA: Bakan Nebati: Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmalarımız tamamlandı. Depremin ilk anından bu yana kesintisiz bir şekilde canla başla çalışan ekiplerimize sonsuz teşekkürler! Şimdi tüm gayretimiz ve tek isteğimiz diğer illerimizden gelecek güzel haberleri almaktır" bilgisini verdi.

SON DAKİKA: Bakan Nebati: Şanlıurfa’daki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şanlıurfa'daki deprem hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati, Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmalarımız tamamlandığını belirterek, "Depremin ilk anından bu yana kesintisiz bir şekilde canla başla çalışan ekiplerimize sonsuz teşekkürler! Şimdi tüm gayretimiz ve tek isteğimiz diğer illerimizden gelecek güzel haberleri almaktır" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Bakan Nebati: Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
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