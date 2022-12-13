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Giriş Tarihi: 13.12.2022 12:46 Son Güncelleme: 13.12.2022 12:59

SON DAKİKA: Bakan Nebati: Türkiye Ekonomi Modeli meyvelerini veriyor

Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Durgunluk riski ile karşı karşıya olan dünyanın gelişmiş ekonomilerinde sanayi üretimi hız keserken, Türkiye'de ise sanayi üretimi Ekim ayı itibarıyla hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir artış göstermiştir. Dün verisi açıklanan istihdamdaki artışın ardından sanayi üretimindeki yükseliş, Türkiye Ekonomi Modelinin çıktılarını bizlere göstermeye devam etmektedir" dedi.

SON DAKİKA: Bakan Nebati: Türkiye Ekonomi Modeli meyvelerini veriyor

Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün açıklanan Ekim ayı sanayi üretimi hakkında açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE GAZA BASTI DÜNYA HIZ KESTİ"

Bakan Nebati, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Durgunluk riski ile karşı karşıya olan dünyanın gelişmiş ekonomilerinde sanayi üretimi hız keserken, Türkiye'de ise sanayi üretimi Ekim ayı itibarıyla hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir artış göstermiştir.

"SANAYİDE ÇARKLAR HIZLA DÖNMEYE DEVAM EDECEK"

Ekim ayı; ara malında, dayanıklı tüketim malında, sermaye malında üretimin güçlendiği bir ay olurken yerli üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımız çerçevesinde sanayide çarklar hızla dönmeye devam etmektedir.

"TÜRKİYE EKONOMİ MODELİNİN ÇIKTILAR BİZE GÖSTERECEK"

Dün verisi açıklanan istihdamdaki artışın ardından sanayi üretimindeki yükseliş, Türkiye Ekonomi Modelinin çıktılarını bizlere göstermeye devam etmektedir" dedi.

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SON DAKİKA: Bakan Nebati: Türkiye Ekonomi Modeli meyvelerini veriyor
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