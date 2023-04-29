SON DAKİKA: Bakan Nebati: Türkiye’nin 1. yüzyılının yol haritasının çizildiği binada biz de 2. yüzyılının yol haritasını belirliyoruz

Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "100. Yılında İzmir İktisat Kongresi" programı ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, 100 yıl önce alınan kararların bazılarının zamanın koşulları ile bazılarının da kesintiye uğrayarak baltalandığını ifade ederek, "Bu sürecin en ağır göstergelerinden bir tanesi 1979 yılında CHP'yi kuran irade bu binayı yıkıp otoparka dönüştürüyor. Bu otopark son yıllarda İzmir Valiliğimizin çok yerinde bir karar işletmecileri ile pazarlığa girerek özel sektörden satın alarak bu binanın yeniden inşa etti" dedi.
'TÜRKİYE HALKI TAHRİBAT YAPMAZ İMAR EDER'
Bakan Nebati yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:
"İktisadın anlamının ne derece önemli olduğunu bilen Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 20. yüzyılda Türkiye'nin kalkınması ve büyümesinde yerli ve milli düşüncenin nasıl oluşturulması gerektiğine ilişkin olarak kendi aralarında tartışırlarken bunun en doğru tarafının tüm Türkiye'yi temsil eden iş kadını, iş dünyası, tüccar, çiftçi, işçi gibi temsilcilerin bir araya getirilerek aynı zamanda uzmanlarında konuşturulduğu ve ülkenin gereksinimlerinin hangi şartlarda karşılanabileceği ve bunun yol haritasının nasıl çizileceğine Kazım Karabekir'e başkanlığı verdiği bir toplantının yapıldığı yerdeyiz.
Bu toplantıda Türkiye ile ilgili çok önemli kararlar alınmıştır. Bu kararlar içerisinde bugün de çok anlamlı olan ve bizim de ifade etmeye çalıştığımız önemli bir kaç husus var.
Türkiye halkı tahribat yapmaz imar eder. Bu o gün alınan kararlardan bir tanesi.
Bütün mesai iktisaden memleketi yükseltmek gayesine matuftur.
'MİLLİ SANAYİ TEŞVİK EDİLMELİ'
Ekonomide bağımsızlıktan fedakar edilmemeli. Milli sanayi teşvik edilmeli. Öncelikle milli kaynaklar kullanılmalıdır diyor 1923'ün 17 Şubat'ında.
Çiftçiye kredi verilerek girişimciler teşvik edilmelidir diyor. 1923 yılında bir taraftan bağımsızlığın bir taraftan tarımın ne kadar önemli olduğunu ifade ediyor.
Dış rekabete dayanabilmek için sanayi ve toplu bir bütün olarak kurulmalıdır. Bütüncül bir bakış açısı ve birbiriyle ilişkili bir yapının oluşturulmasını öneriyor.
'17 ŞUBAT 2023 İZMİR İKTİSAT KONGRESİ'NDE TÜRKİYE'NİN 1. YÜZYILIN YOL HARİTASINI BELİRLEDİLER'
Üretici, sanayici ve yatırımcı desteklenmelidir. 17 Şubat 2023 İzmir İktisat Kongresi'nde alınmış kararların birkaç tanesinin başlığı. Bu başlık 1. yüzyıl diye ifade ettiğimiz 1923-2023 arasındaki yol haritasını belirliyor.
'YAPILAN ÇALIŞMALAR MAALESEF KESİNTİYE UĞRADI'
Ancak maalesef o günkü koşullar içerinde alınmış bu muhteşem kararların zaman içerisinde yürümediği, bu yapılmış olan çalışmaların bilerek inkitaya uğratıldığı, 1950'den itibaren sanayide ve tarımda atılmış olan adımların bir miktar ülkenin refah seviyesini artıracak ortak noktalara dönüşmüş olması gerekirken sonrasında bu çalışmaların tekrar kesintiye uğratıldığı bir süreci yaşadık.
'1979 YILINDA CHP'Yİ KURAN İRADE BU BİNAYI YIKIP OTOPARKA DÖNÜŞTÜRDÜ'
Bu sürecin en ağır göstergelerinden bir tanesi 1979 yılında CHP'yi kuran irade bu binayı yıkıp otoparka dönüştürüyor. Bu otopark son yıllarda İzmir Valiliğimizin çok yerinde bir karar işletmecileri ile pazarlığa girerek özel sektörden satın alarak bu binanın yeniden inşa etti.
Normalde binanın açılışını 17 Şubat'ta 100. yılda yani 2. yüzyıla girerken, yani 21. yüzyılın Türkiye Yüzyılı olduğunu iddia ettiğimiz bir günde yapılacaktı. 6 Şubat'ta yaşadığımız ağır afetten dolayı açılışı erteledik.
'BUGÜN BURADA ALDIĞIMIZ KARARLAR TÜRKİYE'NİN 2. YÜZYILININ YOL HARİTASINI BELİRLEYECEKTİR'
Bugün burada bu binanın açılışını aynı geçtiğimiz yüzyılda olduğu gibi bağımsız Türkiye Ekonomisi'nin yerli ve milli saiklerle nasıl yürüyeceğini ilişkin bir yol haritasını çizildiği bir toplantı ile yapıyoruz.
Son 21 yılda Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde adeta Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923'teki o büyük hamlesinin tekrarı burada yaşandı.
İnşallah önümüzdeki süreçte Türkiye Ekonomi Modeli ile içselleştirilerek hem model içerisinde aksaklıklar varsa aksaklıkların giderilmesi hem de çok dinamik olan ve küresel ekonomide artık günlük bazı kararların alınması gerektiği ve güncellenmenin yapıldığı dönemde bugün yapılacak olan ve bundan sonra yapılacak olan çalışmalar Türkiye'nin 2. yüzyılını belirleyecektir."