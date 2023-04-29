SON DAKİKA: Bakan Nebati: Türkiye’nin 1. yüzyılının yol haritasının çizildiği binada biz de 2. yüzyılının yol haritasını belirliyoruz

'TÜRKİYE HALKI TAHRİBAT YAPMAZ İMAR EDER'

Bakan Nebati yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"İktisadın anlamının ne derece önemli olduğunu bilen Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 20. yüzyılda Türkiye'nin kalkınması ve büyümesinde yerli ve milli düşüncenin nasıl oluşturulması gerektiğine ilişkin olarak kendi aralarında tartışırlarken bunun en doğru tarafının tüm Türkiye'yi temsil eden iş kadını, iş dünyası, tüccar, çiftçi, işçi gibi temsilcilerin bir araya getirilerek aynı zamanda uzmanlarında konuşturulduğu ve ülkenin gereksinimlerinin hangi şartlarda karşılanabileceği ve bunun yol haritasının nasıl çizileceğine Kazım Karabekir'e başkanlığı verdiği bir toplantının yapıldığı yerdeyiz.

Bu toplantıda Türkiye ile ilgili çok önemli kararlar alınmıştır. Bu kararlar içerisinde bugün de çok anlamlı olan ve bizim de ifade etmeye çalıştığımız önemli bir kaç husus var.

Türkiye halkı tahribat yapmaz imar eder. Bu o gün alınan kararlardan bir tanesi.

Bütün mesai iktisaden memleketi yükseltmek gayesine matuftur.