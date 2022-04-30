SON DAKİKA! Bakan Nebati yeni kredi uygulamasını açıkladı: 6 farklı kredi modeli imkanı!

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fikirlerini hayata geçirmek isteyenler için 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğinin uygun koşullarda devreye alındığını bildirdi. "Genç girişimci", "cesur girişimci", "usta girişimci", "tekno girişimci", "halk girişimci" ve "girişimci esnaf" kredileri olmak üzere 6 kategoride finansman destekleri hayata geçiriliyor.