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Giriş Tarihi: 30.4.2022 15:11 Son Güncelleme: 30.4.2022 15:27

SON DAKİKA! Bakan Nebati yeni kredi uygulamasını açıkladı: 6 farklı kredi modeli imkanı!

AA
SON DAKİKA! Bakan Nebati yeni kredi uygulamasını açıkladı: 6 farklı kredi modeli imkanı!

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6 farklı kredi modelini açıkladı. Yeni uygulama ile krediler; Halkbank aracılığıyla avantajlı faiz oranları ve azami 12 ay anapara ödemesiz dönem, 60 aya kadar vade imkanı tanınarak girişimcilere ihtiyaç duydukları finansmana erişim fırsatı sunuyor.

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fikirlerini hayata geçirmek isteyenler için 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğinin uygun koşullarda devreye alındığını bildirdi. "Genç girişimci", "cesur girişimci", "usta girişimci", "tekno girişimci", "halk girişimci" ve "girişimci esnaf" kredileri olmak üzere 6 kategoride finansman destekleri hayata geçiriliyor.

"GİRİŞİMCİLERE BAYRAM MÜJDESİ"

Nebati, sosyal medya hesabından, "Girişimcilerimize bayram müjdemiz" notuyla yaptığı paylaşımda, "Fikirlerini hayata geçirmek isteyen tüm girişimcilerimize 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini uygun koşullarda devreye alıyoruz." ifadesini kullandı.

12 AY ÖDEMESİZ: 60 AY VADE...

Bakan Nebati'nin paylaşımında yer alan infografiğe göre, Halkbank aracılığıyla avantajlı faiz oranları ve azami 12 ay anapara ödemesiz dönem, 60 aya kadar vade imkanı tanınarak girişimcilere ihtiyaç duydukları finansmana erişim geniş bir yelpazede sunuluyor.

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Bu kapsamda, "genç girişimci", "cesur girişimci", "usta girişimci", "tekno girişimci", "halk girişimci" ve "girişimci esnaf" kredileri olmak üzere 6 kategoride finansman destekleri hayata geçiriliyor.

İnfografikte, kredilerden kimlerin faydalanabileceği ve kredi üst limitleri gibi bilgiler de bulunuyor.

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SON DAKİKA! Bakan Nebati yeni kredi uygulamasını açıkladı: 6 farklı kredi modeli imkanı!
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