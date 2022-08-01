SON DAKİKA: Bakan Nebati yeni uygulamayı duyurdu! Hepsi tek sistemde toplanacak

İKİNCİ FAZDA "TEK NOKTA TEŞVİK VE DESTEK PORTALI" ÜZERİNDEN ÖN BAŞVURULAR ALINABİLECEK"

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın da TDBS ile ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Taşkın, teşvik ve destekten faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşların, yürürlükteki teşvik ve destek programlarını tek merkezden listeleyebileceklerini, başvuru detaylarını öğrenebileceklerini ve daha önce yararlandıkları destek programlarına ilişkin bilgileri görüntüleyebileceklerini bildirdi.

Taşkın, teşvik ve destek veren kamu kurum ve kuruluşlarının, planladıkları teşvik ve destekleri bu sisteme girebileceklerini, listeleyebileceklerini, programa ilişkin detay bilgilerin tek noktadan kamuya duyurabileceklerini de ifade etti.