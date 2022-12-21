SON DAKİKA | Bakan Nebati’den büyüme mesajı! G20 ülkeleri arasında pozitif ayrıştık

17 Şubat 2023 tarihinde yine aynı yerde Cumhurbaşkanımızın himayelerinde tüm milletimize mal olacak geniş bir katılımlı iktisat kongresini düzenleyeceğiz. Bu binanın yeri sayın valiliğimiz tarafından Nisan ayında otopark olarak işletilirken satın alınmış ve o günden itibaren hazırlıkların başladığı sürecin ilk adımı atılmış inşaatı hızlıca devam eden bina asli unsuruyla İzmir ve Türkiye'mize kazandırmış olacak. Esasen bizim tüm gayemiz bizzat milli mücadele ruhundan kök bulmuş aynı ruh ve heyecanla ilerlemiştir.

2020 yılında salgınla başlayan sürecin tüm dünyada ne tür sorunlara yol açtığına hep birlikte şahitlik ettik. Enerji ve gıda fiyatları tarihi zirveleri zorlarken tedarik sorunları küresel ölçekte hissedilmeye devam ediliyor. Küresel ölçekte yaşanan en derin sarsıntılar bu dönemde gerçekleşiyor. Bankalarımız güçlü yapıları ile reel sektörü desteklemeye devam ediyor.

Çok şükür bir yılın sonunda geldiğimiz neticede dünya ekonomilerinin birçoğundan pozitif ayrışmış durumdayız. Kesintisiz büyüme kaydederek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke oldu. İstihdam ve ihracat Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Her ne kadar yüksek enflasyon hepimizin canını yakmış olsa da aldığımız önlemlerle onun da boynunu aşağı doğru kırmış durumdayız. Enflasyonun önümüzdeki aylarda çok daha belirgin şekilde düşeceğini hep birlikte göreceğiz.

Yabancı para mevduat oranını yüzde 50'nin altına geriletmiş olduk. Türkiye Ekonomi Modeli ve zamanında atılmış stratejik adımlarımızla bunları başardık. Bizim politikalarımızın odağında milletin refahı yer almış, temel hedefimiz daha güçlü Türkiye'yi beraberce inşa etmek olmuştur.

Bizler son 20 yılda bu şiarla ilerledik. Ülkemiz için geceli gündüzlü çalışmaya durmaksızın devam ettik. Yerli ve millilikteki anlayışımız ortadadır. Böylece 20 sene evvel ancak yüzde 20'lerde olan savunma sanayindeki yerlilik oranı yüzde 80'lere kadar taşındı. Savaş uçaklarımızı, Kızılelma'mızı, barajları, köprüleri 20 yıl içinde eser ve hizmet siyasetimizle gerçekleştirdik.

Bugün Türkiye kurulan oyunların parçası olmanın ötesinde oyun kurucularından biri konumundadır.

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