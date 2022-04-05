Son dakika haberleri... MÜSİAD'ın Ankara programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; 'Yıl sonuna doğru enflasyonda düşüşü göreceğiz' diyerek enflasyonla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Nebati'nin açıklamlarından öne çıkan başlıklar:

'ENFLASYONUN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'

Her zorlukta bir kolaylık vardır. Merak etmeyin. Kur stabil olduysa faiz gündemden çıktıysa, enflasyonu da er ya da geç birlikte inanarak alaşağı edeceğiz. Biz bunu yaptık mı yaptık. Şimdi tekrar bu mücadelenin içinde bu işin üstesinden geleceğiz.

Son dakika | Bakan Nebati: Yıl sonuna doğru enflasyonda düşüşü göreceğiz | Video

'ENFLASYONUN YILSONU İNDİĞİNİ HEP BERABER GÖRMÜŞ OLACAĞIZ'

Beklentinin bozulmasının etkisiyle oluşan enflasyon ataletini alternatif yatırım araçları gibi enstrümanlar geliştirerek kıracağız. Yılsonunda enflasyonun makul bir seviyeye indiğini ve bu inişin ay aya devam ettiğini hep beraber görmüş olacağız.

GES ve sulama kanalları yatırımları gibi tarımsal üretimi artırmaya yönelik atacağımız adımlar tarım ürünlerinin daha uygun fiyatlarla piyasaya sunulmasını sağlarken aynı zamanda elektrik üretiminde yenilenebilir enerji konusunda attığımız adımlarla da ülke ekonomisine katkılarımızı sağlamaya devam edeceğiz. Sorun varsa çözümü de vardır.

Fiyat farkını geçen yıl yüklenicilere önce yasa sonra kararname ile kolaylıklar yaparak çözüm yoluna gittik. Yaptığımız çalışmalarla da şu an da sıkıntı çeken tüm yüklenicilere yönelik sorunların üstesinden gelen bir yaklaşımı sergileyeceğimizi herkes görmüş olacak.

'HER TÜRLÜ ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GELDİK'

Sevdamız uğruna içeride ve dışarıda maruz kaldığımız her türlü zorluğun üstesinden geldik ve gelmeye de devam edeceğiz. Birilerinin karamsarlığına birilerinin umutsuzluk aşılamasına rağmen biz MÜSİAD camiasının nasıl düşündüğünü biliyoruz.

'GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ'

Biz umutla bakıyoruz geleceğe. Geleceğin Türkiye'nin 21. yüzyılda en önemli aktörlerden biri olacağını gören umut taşıyan ve büyük bir iyimserlikle işlerine sarılan büyük bir camiayız. Zorlukların üstesinden hep beraber geleceğiz. Tüm enerjimizi ülkemizi kalkındırmak için harcıyoruz ve harcamaya devam edeceğiz. Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız.