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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Bakan Nebati 'Yükümlülükleri kaldırdık' diyerek açıkladı! 1,5 milyon kişiyi ilgilendiriyor
Giriş Tarihi: 3.12.2022 10:14 Son Güncelleme: 3.12.2022 10:26

SON DAKİKA: Bakan Nebati 'Yükümlülükleri kaldırdık' diyerek açıkladı! 1,5 milyon kişiyi ilgilendiriyor

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile tüm alış veya satışlarında 5 bin TL’nin altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülükleri kaldırıldığını bildirdi.

SON DAKİKA: Bakan Nebati ’Yükümlülükleri kaldırdık’ diyerek açıkladı! 1,5 milyon kişiyi ilgilendiriyor

Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile tüm alış veya satışlarında 5 bin TL'nin altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülükleri kaldırıldığını bildirdi.

1,5 MİLYON MÜKELLEF ARTIK BA-BS FORMU VERMEYECEK

Bakan Nebati, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu düzenleme ile her ay Ba-Bs formu veren 1,6 milyon mükelleften 1,5 milyonunun artık bu formları vermeyeceğini belirterek, Bakanlık olarak mükelleflerin ve mali müşavirlerin iş yükünü azaltan uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.

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SON DAKİKA: Bakan Nebati 'Yükümlülükleri kaldırdık' diyerek açıkladı! 1,5 milyon kişiyi ilgilendiriyor
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