SON DAKİKA: Bakan Nebati ’Yükümlülükleri kaldırdık’ diyerek açıkladı! 1,5 milyon kişiyi ilgilendiriyor

Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile tüm alış veya satışlarında 5 bin TL'nin altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülükleri kaldırıldığını bildirdi.
1,5 MİLYON MÜKELLEF ARTIK BA-BS FORMU VERMEYECEK
Bakan Nebati, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu düzenleme ile her ay Ba-Bs formu veren 1,6 milyon mükelleften 1,5 milyonunun artık bu formları vermeyeceğini belirterek, Bakanlık olarak mükelleflerin ve mali müşavirlerin iş yükünü azaltan uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.
Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile tüm alış veya satışları 5 bin TL'nin altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülükleri kaldırıldı. pic.twitter.com/YqWx1a4tEP— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) December 3, 2022