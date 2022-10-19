SON DAKİKA: Bakan Nebati’den BES açıklaması! Yeni düzenlemeleri ve teşvikleri hayata geçireceğiz

18 yaş altı çocuklarımızın ve gençlerimizin birikim yapabilmesini sağlayan yeni düzenleme ile BES, büyük bir talep gördü ve 1 yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 500 bin çocuk ve gencimiz sisteme dahil oldu; 2 milyar TL'lik fon birikimine ulaşıldı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle, bu yılın Ocak ayında yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltilen devlet katkısı oranı ile BES, dünyadaki benzer emeklilik sistemleri ile kıyaslandığında devlet olarak sağlanan en cömert teşviklerden biri haline geldi.