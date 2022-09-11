SON DAKİKA: Bakan Nebati’den Borsa İstanbul açıklaması: 17 yılın en güçlü rallisi!

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor, geleceğe güvenle bakıyor. Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı" dedi.

BIST 100 PSİKOLOJİK DİRENÇ 3.500'Ü AŞTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 18 Temmuz'da başlayan rallide 3.500 seviyesi de geride kalırken, dolar bazlı bakıldığında üst üste sekizinci haftada da yükseliş eğilimini sürdürüyor.

BORSA İSTANBUL'DA 2005 YILINDAN BERİ EN GÜÇLÜ RALLİ

BIST 100 endeksi dolar bazında üst üste 8 haftadır değer kazanırken, söz konusu performans, haftalık değerlendirmede Temmuz 2005'ten bu yana görülen aralıksız en güçlü ralliye işaret ediyor.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan Borsa İstanbul ve sermaye piyasaları hakkında dikkat çeken açıklamalar yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati şu ifadeleri kullandı:

"DOLAR BAZINDA 17 YILIN EN GÜÇLÜ RALLİSİ"

Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor, geleceğe güvenle bakıyor. Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı.

"1 YILLIK KAZANÇ YÜZDE 140'I AŞTI"

BIST 100 endeksi, 1 yıllık süreçte yüzde 142 yükseliş kaydetti. Bu yükseliş, Borsamıza ve şirketlerimize duyulan güvenin en açık göstergesidir.

"SERMAYE PİYASALARI GÜVEN VERİYOR"

Türkiye'nin üretimi ve ihracatı arttıkça reel sektör güçleniyor. Güçlenen reel sektör sermaye piyasalarına güven veriyor. Borsamızdaki yükselişin temelinde ekonomimizin artan üretimi ve istihdam kapasitesi yatıyor.