SON DAKİKA: Bakan Nebati’den Borsa İstanbul’daki yabancı yatırımcılarla ilgili açıklama: Kalıcı olacaklar...





3.1 TRİLYON LİRA AŞILDI

14 Temmuz'dan bu yana yaşanan yükseliş ise yüzde 27 oldu. Endeksteki yükselişle birlikte işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, son 1 yılda 1.7 trilyon lira, yıl başından bu yana 1.2 trilyon lira, 14 Temmuz 2022'den bu yana ise 600 milyar lira artarak 3.1 trilyon liranın üzerine çıktı.

Özellikle ağustos başından bu yana hızlanan yabancı girişinin etkisiyle, Borsa İstanbul getiri sıralamasında dünyanın zirvesindeki yerini perçinledi. Borsa İstanbul son 1 haftada yüzde 5.44, 6 ayda yüzde 48.60, yıl başından bu yana yüzde 62.6, son 1 yılda yüzde 109.8 ve en düşük seviyenin görüldüğü tarihten bu yana da yüzde 63.1 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Son 1.5 ayda, savaş halindeki Ukrayna'nın notunu artırırken, Türkiye'nin kredi notunu indirerek tepki çeken uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının bu hamlelerine, yabancı yatırımcıların da prim vermediği gözlendi. Borsa İstanbul'a 5-12 Ağustos tarihleri arasında 270 milyon dolarla son 9 ayın en büyük yabancı girişi oldu. TCMB verilerine göre 5-12 Ağustos'taki toplam yabancı girişi 358 milyon dolar olarak gerçekleşti.