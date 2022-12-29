Son dakika: Bakan Nebati’den büyüme mesajı!

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Son 20 yıldan bu yana hayata geçirdiğimiz tüm projelerin merkezinde insan olmuştur. Milletimize hizmet etmek olmuştur. Ülkemizdeki yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı artırarak sürdürülebilirliği tesis etmeyi hedefliyoruz. Türkiye dünyadan pozitif şekilde ayrışmayı net bir şekilde başarmıştır. Kapsamlı teşvik ve destek programlarıyla girişimciliğin yaygınlaşması ve yatırım sağlanarak nitelikli istihdama öncelik veriyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımıza önemli imkanlar sunan Halkbank genç girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Sıfır faizli kredi limiti 100 bin liradan 300 bin liraya yükselirken yaş sınırı da 30'dan 35'e çıkmıştır.

"ÜLKEMİZİ SON 20 YILDA HER ALANDA KALKINDIRDIK"

Tüm ortak gayretlerimiz sonucunda girişim ekosistemi küresel bir çekim merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Şimdiye kadar ülkemizden filizlenerek dünyanın dört bir yanına ulaşan 6 unicorn 1 milyar Dolar değeri aşan şirketlerin çıkması bunun en önemli göstergesidir. Ülkemizi son 20 yılda her alanda kalkındırdık ve bir cazibe merkezi haline getirdik. Teşvik ve sürprizlerimizi Cumhurbaşkanımız sizlerle paylaşacaktır.

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Bizler katma değerli üretimin ülkemiz için ne denli değerli olduğunu biliyor. Gençlerimizin büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Son yıllarda çığ gibi büyümeye devam eden Teknofest gençliğinin inanç ve heyecanı vizyonu vardır.

Projelerimizde gençlerimizin teknik gelişimlerini ortak değerlerimizden asla ödün vermeden yol alıyoruz. 1 Milyon İstihdam projesi gençlerimize ve ülkemize olan inancımızın bir sonucu olarak 2020 Nisan ayında bakanlığımız tarafından başlatılmış projelerimizden önemli bir projedir.