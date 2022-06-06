SON DAKİKA: Bakan Nebati’den ’Enflasyon’ açıklaması: Dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücünü koruyacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin enflasyon ile ilgili yaptığı değerlendirme şöyle:

Bundan sonraki süreçte de yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak toplumsal refahı artıracak, emeğin ve alın terinin ne kadar değerli olduğunun bilinci ile vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz.

Uyguladığımız politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz.