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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Bakan Nebati'den 'Enflasyon' açıklaması: Dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücünü koruyacağız
Giriş Tarihi: 6.6.2022 15:30 Son Güncelleme: 6.6.2022 15:48

SON DAKİKA: Bakan Nebati'den 'Enflasyon' açıklaması: Dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücünü koruyacağız

SON DAKİKA: Bakan Nebati’den ’Enflasyon’ açıklaması: Dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücünü koruyacağız

Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon karşısında asgari ücretlileri ve sabit gelirlileri ezdirmemek için yoğun çaba harcadıklarını bildirdi. Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bundan sonraki süreçte de yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak toplumsal refahı artıracak, emeğin ve alın terinin ne kadar değerli olduğunun bilinci ile vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon karşısında dar gelirli ve sabit gelirli vatandaşların ezidirilmeyeceğini söyledi. Nebati, bunun için yoğun çaba harcadıklarını belirtti. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Bakan Nebati, "Uyguladığımız politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin enflasyon ile ilgili yaptığı değerlendirme şöyle:

Bundan sonraki süreçte de yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak toplumsal refahı artıracak, emeğin ve alın terinin ne kadar değerli olduğunun bilinci ile vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz.

Uyguladığımız politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz.

Bu kapsamda, dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızı korumak amacıyla sosyal desteklerden vergi indirimlerine, tarımsal desteklerden enerji sübvansiyonlarına kadar gerekli tüm tedbirleri alarak vatandaşlarımızın gelir düzeyini ve refah seviyesini korumayı önceliklendirdik.

Ekonomi politikalarımızın tasarlanma aşamasında asla göz ardı etmediğimiz temel konulardan biri de dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın gelir düzeyini artırmak, refah seviyesini yükseltmek ve bu doğrultuda gerekli uygulamalarla tedbirleri ivedi bir şekilde hayata geçirmektir.

Ekonomi politikalarımızın esası; yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeyi sağlamak, yüksek katma değerli üretimi teşvik ederek ürettikçe büyümek ve büyümenin getirilerini toplumun tüm kesimlerine yansıtmaktır.

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SON DAKİKA: Bakan Nebati'den 'Enflasyon' açıklaması: Dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücünü koruyacağız
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