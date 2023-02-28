SON DAKİKA: Bakan Nebati’den iş dünyasına çağrı!

Bakan Nebati açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Depremin ilk olduğu saatlerden itibaren bölgeye intikal ettik. Şehirlerimizde meydana gelen hasarları tespit ettik. 23 gündür bölgedeyiz. Gerek uzaktan gerekse de yüz yüzde bir araya gelerek organizasyonun en hızlı olması noktasında birbirimize destek veriyoruz.

"TÜM BAKANLIKLAR HIZLI BİR ŞEKİLDE ADIM ATIYOR"

Asrın değil heralde son birkaç yüzyılın en büyük afetlerinden birisinin yaşandığı bir dönemde 13 milyon insanın etkilendiği bir dönemdeyiz. Böylesine bir ortamda gerek deprem bölgelerinde vatandaşlarımızın sıkıntılarının giderilmesi konusunda ilgili Bakanlıklar hızlı bir şekilde adım atıyor.