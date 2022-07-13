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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bakan Nebati'den işsizlik rakamları ile ilgili açıklama: Türkiye Ekonomi Modeli piyasadaki istihdama olumlu yansıyor
Giriş Tarihi: 13.7.2022 14:35

Son dakika: Bakan Nebati'den işsizlik rakamları ile ilgili açıklama: Türkiye Ekonomi Modeli piyasadaki istihdama olumlu yansıyor

Son dakika: Bakan Nebati’den işsizlik rakamları ile ilgili açıklama: Türkiye Ekonomi Modeli piyasadaki istihdama olumlu yansıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile işsizlik rakamlarını değerlendirdi. Bakan Nebati, "İşgücüne katılma oranı Mayıs ayında yüzde 53,6 olmuş ve 2019 yılının Mart ayından bu yana en yüksek değerini almıştır." dedi. TÜİK'in açıkladığı verilere göre; işsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, işsizlik rakamlarını değerlendirdi. Bakan Nebati, 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşen işsizlik verileri ile ilgili, "İşgücüne katılma oranı Mayıs ayında yüzde 53,6 olmuş ve 2019 yılının Mart ayından bu yana en yüksek değerini almıştır." ifadelerini kullandı.

TOPLAM İSTİHDAMIMIZ 30.8 MİLYONA ULAŞTI

Bakan Nebati'nin konuya ilişkin paylaşımları şöyle:

İşgücüne katılma oranı Mayıs ayında yüzde 53,6 olmuş ve 2019 yılının Mart ayından bu yana en yüksek değerini almıştır.

Toplam istihdamımız 2022 Mayıs ayı itibarıyla salgın öncesi seviyelerinin üzerindeki seyrini sürdürerek 30,8 milyon kişiye ulaşmıştır.

"TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ OLUMLU YANSIYOR"

Mayıs ayında 358 bin kişi ilave istihdam sağlanırken, işsizlik oranı yüzde 10,9 oranına gerilemiştir.

İstihdam oranı Mayıs ayında yüzde 47,8 olmuş ve bugüne kadarki en yüksek seviyesine (2005 yılı sonrası) ulaşmıştır.

Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımların ve ekonomik aktivitedeki canlı seyrin istihdam piyasasına olumlu yansımalarını görmekteyiz.

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Son dakika: Bakan Nebati'den işsizlik rakamları ile ilgili açıklama: Türkiye Ekonomi Modeli piyasadaki istihdama olumlu yansıyor
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