Son dakika: Bakan Nebati’den İstanbul Finans Merkezi açıklaması: Dünyanın en önde gelenlerinden olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, İstanbul Finans Merkezi açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Küresel iddialar taşıyan bir sektörel kümelenme projesi olan İstanbul Finans Merkezi'nin, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ekonomimize sunacağı önemli katkıların yanında önümüzde yepyeni fırsatlar ve geniş ufuklar açacağına da gönülden inanıyorum.

İstanbul Finans Merkezi, finansal kuruluşlar için eşsiz özelliklere sahip bir yerleşke olmanın yanı sıra, küresel bir sektörel etkileşim ve inovasyon merkezi olarak da finansal piyasalarımızın gelişmesini ve derinleşmesini hızlandıracaktır.

Bu güçlü ekosistem, yeni yatırımcıların ülkemize gelmesinde ve finansman maliyetlerinin düşmesinde de pay sahibi olacaktır. Bu Merkez, finansal kuruluşlarımızın dijital finansal hizmetler ve sürdürülebilir finansman gibi alanlarda atılım yapması için önemli bir platform teşkil edecektir.

Uluslararası sürdürülebilir fonların ülkemize getirilmesi ve reel sektörümüze yeşil finansman sağlanması bakımından önemli bir sinerji kaynağı olacaktır. İstanbul Finans Merkezi'nin bir diğer önemli katkısı da, İstanbul'umuzun, katılım finans ve İslami bankacılık alanında da küresel bir merkeze dönüşmesini sağlayacak olmasıdır.

Bahsettiğim hedeflere ulaşmak için, finansal hizmetlerin tümüne yönelik sürdürülebilir ve katılımcı yaklaşımlar benimseyerek İFM'nin kuruluş çalışmalarını tamamladık.