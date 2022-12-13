SON DAKİKA| Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’na asgari ücret tepkisi! EYT düzenlemesinde net mesaj: Titizlikle yürütülüyor

Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret konusunda ortaya attığı iddialara yanıt verirken EYT düzenlemesine ilişkin de açıklamalarda bulundu.
"NEREDEYSE 1 YIL OLACAK"
Bakan Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz" sözünü hatırlatarak "Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak!" ifadelerini kullandı.
EYT MESAJI: TAMAMLANDIĞININDA CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIKLAYACAK
Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın devamında şu ifadelere yer verdi:
"Diğer taraftan Bakanlığımızın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla koordinasyon içinde ve titizlikle yürüttüğü EYT kapsamındaki çalışmalar tamamlandığında, Cumhurbaşkanımız milletimize detaylı açıklamaları yapacaktır.
"ÇÖZÜMLER ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ"
Siz, karşılığı olmayan açıklamalar yaparken bizler, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmemek için gece gündüz çalışarak çözümler üretmeye devam ediyoruz."
Sayın @kilicdarogluk,— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) December 13, 2022
Belli ki son teknoloji ürünü (!) toplantılarınıza uzaktan bağlanan danışmanlarınız ülkemizdeki uygulamalardan habersizler.
"Asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz" demişsiniz. Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak!