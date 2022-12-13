SON DAKİKA| Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’na asgari ücret tepkisi! EYT düzenlemesinde net mesaj: Titizlikle yürütülüyor

Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret konusunda ortaya attığı iddialara yanıt verirken EYT düzenlemesine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"NEREDEYSE 1 YIL OLACAK"

Bakan Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz" sözünü hatırlatarak "Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak!" ifadelerini kullandı.