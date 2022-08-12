Son dakika! Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’na: Piyasaları manipüle etme gayretlerinizi şaşkınlıkla karşılıyorum

Ben şimdi size durumu anlatayım; "Vergi politikaları" belirlenirken nelere dikkate edileceği, piyasa bozucu hareketlerden nasıl kaçınılacağı ve vergilemede nasıl objektif olunacağı hususları, sizin çok iyi bildiğinizi iddia ettiğiniz vergiciliğin temel kurallarındandır. Vergi artışı veya indirimi şeklinde planımız olsa, bunu sizin gibi ulu orta konuşup fiyatları artıracak-azaltacak ve sektörde tüketici davranışlarını bozucu şekilde yapmayız. Sayın Kılıçdaroğlu, ekonomik temelleri olmayan ve içi doldurulmamış, serbest ticareti bozucu, fiyatları manipüle eden tarzda siyasi sorumluluk anlayışına sığmayan konuşmalarınızın yıkıcı muhalefet yapmanızın dışında ülkemize bir faydası yoktur.