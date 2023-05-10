SON DAKİKA: Bakan Nebati’den KKM hakkında dikkat çeken açıklamalar

Bakan Nebati'nin konuşmasında öne çıkanlar:

KUR KORUMALI MEVDUAT (KKM) SONA ERECEK Mİ?

"Kur korumalı mevduat 2021'in 20 Aralık'ında piyasa ile paylaşılan en önemli sac ayaklarından bir tanesiydi ve beklediğimiz faydayı gösterdi. Dövize olan talep azalırken, döviz kurlarındaki oynaklığı da ortadan kaldırdı.

Bunu geçici olarak getirmiştik ve halen geçici olarak görüyoruz. Elinde TL olan döviz alıp yastık altına çekeceğine parasını bankaya veya katılım finansa katıldı. Bunun dövize çevrilmesi konusunda bankalar yardımcı oldu. Döviz olarak tutacağı parası bankada kaldı. Sisteme dahil olmuş oldu. Elinde döviz olanlar da Merkez Bankası kaynakları üzerinden değerlendirdi. Şu anda da 2.2 trilyon TL'yi aşmış durumda sistemdeki para.

Kur korumalı mevduattan çıkış için yıl sonunu hedefliyorduk ancak global ekonomik durumu düşündüğünüz zaman dönüşümün kademeli olarak zamana yayılması konusunda bir irade ortaya çıkmış oldu.