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Giriş Tarihi: 26.8.2022 10:17 Son Güncelleme: 26.8.2022 10:31

SON DAKİKA | Bakan Nebati'den mektup açıklaması! Endişe yaratması anlamsızdır

DHA
SON DAKİKA | Bakan Nebati’den mektup açıklaması! Endişe yaratması anlamsızdır

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektupla ilgili bir açıklama yaptı. Nebati açıklamasında "Mektubun iş çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsızdır. Türkiye dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik güç merkezlerinden biridir. İş dünyamız devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsızdır. Türkiye dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik güç merkezlerinden biridir. İş dünyamız devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir." dedi.
Bakan Nebati'nin açıklamaları şu şekilde:

Müttefikimiz ve ticaret ortağımız ABD'nin işletmelerini ekonomimize yatırım yapmaya davet ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz müttefikleriyle birlikte küresel ve bölgesel zorluklara karşı ortak çaba sarf etmeye ve işbirliğini güçlendirmeye önem veriyor.

ABD Hazine Bakanlığı'nın Türk iş dünyası örgütlerine gönderdiği mektupta da belirtildiği üzere, Türk işletmeleri dünyadaki en yenilikçi şirketler arasında yer alıyor ve önemli zorlukların üstesinden gelmeye devam ediyor. Türk İş dünyası gerek iş ahlakı gerekse hızlı çözüm üretme yeteneği ve esnekliğiyle nice başarılara imza attı ve artmaya devam edecek. Barışı ve daha fazla ticareti hedefleyen diplomasimizle iş insanlarımızın küresel ekonomide daha önemli bir rol oynaması için güçlü bir insiyatif ortaya koyuyoruz.

Türkiye ekonomisinin tüm aktörleri, serbest piyasa ekonomisi ilkelerine bağlıdır. Küresel ticarette daha fazla pay sahibi olmaya çalışmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bu yolda iş dünyasının yanındadır.

Ayrıca komşularımızla başta turizm olmak üzere çeşitli sektörlerde, yaptırımlara konu olmayan çerçevede, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız.

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SON DAKİKA | Bakan Nebati'den mektup açıklaması! Endişe yaratması anlamsızdır
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