SON DAKİKA: Bakan Nebati’den sel açıklaması: Kaynağı oluşturduk

"TESPİTİ YAPILDIKTAN SONRA HESABINA YATIRIYORUZ"

Bakan Nebati sel felaketi açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa'da hummalı bir çalışma devam ediyor. İlk andan itibaren İç İşleri Bakanımız ve Tarım Bakanımız ile beraber buradaydık. Temel sorunlardan bir tanesi de içme suyu ile ilgili bir problem vardı. İki gün kesildi. Bu da çok hızlı bir şekilde çözüldü. Ama kayıplarımız var. 16 vatandaşımızı kaybettik. Allah rahmet etsin. Bir tır şoförü kardeşimizin araması da hala Bozova'da devam ediyor. İlk günden itibaren hasar tespit çalışmaları için ekiplerimiz sahadaydı. Ve vatanadaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılaması için AFAD tarafından 10'ar bin lira yatırılmasını sağladık. Bugün itibarıyla da 1172 vatandaşımıza toplam 13 milyon 210 bin lira para gönderilmiş oldu. Vefat eden kardeşlerimiz için 100'er bin lira ve hasar tespiti için de 10'ar bin lira gönderiyoruz. An itibarıyla tespiti yapıldığı zaman para hesaplara yatırılmış oluyor.

Sel bölgesindeki temizlik çalışmaları! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati A Haber'e konuştu | Video