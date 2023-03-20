SON DAKİKA: Bakan Nebati’den sel açıklaması: Kaynağı oluşturduk

Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, evlerle ilgili gerekli kaynağı oluşturduklarını belirterek, "Vatandaşlarımız rahat olsun günlük yaşamlarını sağlayacak adımları attık" dedi.
"TESPİTİ YAPILDIKTAN SONRA HESABINA YATIRIYORUZ"
Bakan Nebati sel felaketi açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Şanlıurfa'da hummalı bir çalışma devam ediyor. İlk andan itibaren İç İşleri Bakanımız ve Tarım Bakanımız ile beraber buradaydık. Temel sorunlardan bir tanesi de içme suyu ile ilgili bir problem vardı. İki gün kesildi. Bu da çok hızlı bir şekilde çözüldü. Ama kayıplarımız var. 16 vatandaşımızı kaybettik. Allah rahmet etsin. Bir tır şoförü kardeşimizin araması da hala Bozova'da devam ediyor. İlk günden itibaren hasar tespit çalışmaları için ekiplerimiz sahadaydı. Ve vatanadaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılaması için AFAD tarafından 10'ar bin lira yatırılmasını sağladık. Bugün itibarıyla da 1172 vatandaşımıza toplam 13 milyon 210 bin lira para gönderilmiş oldu. Vefat eden kardeşlerimiz için 100'er bin lira ve hasar tespiti için de 10'ar bin lira gönderiyoruz. An itibarıyla tespiti yapıldığı zaman para hesaplara yatırılmış oluyor.
Sel bölgesindeki temizlik çalışmaları! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati A Haber'e konuştu | Video
"GÜNLÜK HAYATIN DEVAM EDİLMESİ NOKTASINDA ADIMLAR ATILIYOR"
Şu anda binaların yaklaşık yüzde 80'nin üzerinde, birçoğunda yüzde 90'nın üzerinde, mahalleden mahalleye değişiyor. Neredeyse yüzde 100'e yakını temizlenmiş durumda. Birkaç bina var. Onların temizlenmesi de bugün bitmiş olur. Ondan sonra duvarların kuruması beklenecek. Duvarlar kuruduktan sonra ve buraların boyaları yapıldıktan sonra ki onları biz yapacağız. Günlük ihtiyaçlarını giderecek, beyaz eşyasından televizyonuna kadar ihtiyaçları belirlenecek ve alınıp evlerine yerleşimi sağlanmış olacak. Ama üst katlarda yaşam başladı. Temizlik sürekli yapılıyor. Caddeler temizleniyor. Günlük hayatın devam edilmesi noktasında da adımlar atılıyor.
"300 ARAÇ İÇİN 81 MİLYON 620 BİN LİRA HASAR TESPİTİ YAPILDI
Şu ana kadar hasar gören 790 araç tespit edildi. Bu araç sayısının fazla olmasının sebebi kapalı ve açık otoparkta araç sayısının fazla olması. Bu 790 aracın 52 tanesi pert olmuş durumda. Bunlarla ilgili çalışma yapılıyor. Yaklaşık 300 araç için 81 milyon 620 bin lira hasar tespiti yapıldı.
"BÜYÜK BİR KISMINI KARŞILAMAYA DA GAYRET EDİYORUZ"
Hasar tespit komisyonumuz defterdarımız, İç İşleri Bakanlığı'ndan bir polis memuru, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'ndan arkadaşlarımız, kaportacı ve tamircilerden oluşuyor. Kalan araçların da tespiti yapılacak. Kaskosu olanlar bedellerinmi kaskodan alacaklar. Kaskosu olmayanlar içinde yapılan tespitler neticesinde hasar ödemelerinin bir kısmını karşılamış olacağız. Büyük bir kısmını karşılamaya da gayret ediyoruz.
"KAYNAĞI OLUŞTURDUK"
Evlerle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız devreye girdi. Kaynağını biz oluşturuyoruz. Bu kaynak çerçevesi içerisinde vatandaşlarımız rahat olsun günlük yaşamlarını sağlayacak adımları attık."