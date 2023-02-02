Son dakika! Bakan Nebati’den enflasyon mesajı: Düşüş sürecek

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRECEK

Yıllık enflasyonun düşüşü Aralık'ta da devam etti. Ekonomideki tüm paydaşlarla enflasyonu indirmeyi başardık. İnşallah daha da indireceğiz.

Katılım Finans Garanti Fonu'nu devreye sokuyoruz. Bu ülke içerisinde çiftçi tarımla ilgili bir talepte bulunuyorsa biz hazırız. Esnaf bir ihtiyacı var. Karşılamaya hazırız. KOBİ başta olmak üzere tüm ithalatçılarımızın talebini karşılamaya hazırız.

İFM'yi aynı zamanda bir Fintek Merkezi haline getriiyoruz. 17 Şubat -4 Mart'ta İzmir'de İKtisat Kongresi düzenliyoruz.

EYT'nin hesabı kitabı hazır."