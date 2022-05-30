SON DAKİKA: Bakan Nureddin Nebati: Öncü göstergeler yüzde 7 büyümeye işaret ediyor

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İlk çeyrekte güçlü ve dengeli büyüme eğilimi sürüyor. Öncü göstergeler büyümenin yıllık yüzde 7 gerçekleşeceğine işaret ediyor" dedi.

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