Giriş Tarihi: 30.5.2022 10:59Son Güncelleme: 30.5.2022 11:03
SON DAKİKA: Bakan Nureddin Nebati: Öncü göstergeler yüzde 7 büyümeye işaret ediyor
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Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli'mizle kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. İlk çeyrekte güçlü ve dengeli büyüme eğilimi sürüyor. Öncü göstergeler büyümenin yıllık yüzde 7 gerçekleşeceğine işaret ediyor" dedi.
Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İlk çeyrekte güçlü ve dengeli büyüme eğilimi sürüyor. Öncü göstergeler büyümenin yıllık yüzde 7 gerçekleşeceğine işaret ediyor" dedi.