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Giriş Tarihi: 30.5.2022 10:59 Son Güncelleme: 30.5.2022 11:03

SON DAKİKA: Bakan Nureddin Nebati: Öncü göstergeler yüzde 7 büyümeye işaret ediyor

SON DAKİKA: Bakan Nureddin Nebati: Öncü göstergeler yüzde 7 büyümeye işaret ediyor

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli'mizle kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. İlk çeyrekte güçlü ve dengeli büyüme eğilimi sürüyor. Öncü göstergeler büyümenin yıllık yüzde 7 gerçekleşeceğine işaret ediyor" dedi.

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İlk çeyrekte güçlü ve dengeli büyüme eğilimi sürüyor. Öncü göstergeler büyümenin yıllık yüzde 7 gerçekleşeceğine işaret ediyor" dedi.

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SON DAKİKA: Bakan Nureddin Nebati: Öncü göstergeler yüzde 7 büyümeye işaret ediyor
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