SON DAKİKA: Bakan Nureddin Nebati: Tek haneli işsizlik oranı hedefimize ilerliyoruz

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ İLE HIZLA BÜYÜYOR"

Dünyada pek çok ülke ekonomisinin resesyon riskiyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde ülkemiz, Türkiye Ekonomi Modeli ile hızla büyüyor ve istihdam yaratıyor. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme politikamızla işsizliği azaltmaya kararlılıkla devam ediyoruz.