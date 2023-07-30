Son dakika: Bakan Özhaseki: Deprem, 8-9 şiddetinde bile olsa evimizden çıkmayacağız





'BÜTÜN EVLER VE BÜTÜN DÜKKÂNLAR YAPILINCAYA KADAR, İÇİMİZ RAHAT ETMEYECEK'



Herkesin bu depremi yaşadığını kaydeden Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:



"Biliyorsunuz büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Bu felaket gerçekten bizim bin yıllık Anadolu medeniyetimizde yaşamaya çalıştığımız bu topraklarda karşımıza çıkan herhalde en büyük felaket idi. Bundan daha büyük bir felaketle karşılaşmadık. 11 il deniyor ama 18 il etkilendi. 14 milyon nüfus etkilendi. 680 bin konut 170 bin de iş yeri yıkıldı arkadaşlar. Söylemesi çok kolay. Bir çırpıda söyleniyor. 850 bin bağımsız birim. Evet, böyle büyük bir hasar vardı. Bunlardan en önemlisi de belki 50 bin canımızı toprağa verdik. Ama bize düşen de bir an önce bu hasarların sarılması, bu yaraların sarılması, bu zararların giderilmesidir ki, el birliğiyle de bunun altından kalkacağız. Emin olun bütün evler yapılıncaya kadar, bütün dükkanları yapıp esnaf kardeşlerimizi yerleştirinceye kadar içimiz rahat etmeyecek."



'PARA VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'



Şehirlerin merkezlerinin canlanmasını istediklerini ifade eden Özhaseki, "Eski o canlı, neşeli haline yeniden dönsün. Hızlı bir şekilde işe girelim. Hafriyatlar devam ediyor. Ama müsait olduğumuz boş yerlerde de biz inşaatlarımızı yapalım istiyoruz. Beş binden fazla esnafa bu bölgede Bakanlık olarak işe kendimiz başlıyoruz. İnşallah burayı yaptıktan sonra çevreye doğru da yayılarak yapmaya devam edeceğiz. Ama sizden de istediğimiz şu: Eğer dışarılarda veyahut bu çevrede bir araya gelerek kendi iş yerinizi yapmak istiyorsanız, kendi evlerinizi yapmak istiyorsanız bizim açıkladığımız bu krediden ve hibe miktarlarından istifade edin. İşe başlayın. Hiç durmayın. Planlar belli. Nerede yapacağınızı da söyleyebiliriz. Konutlar için ortalama 500 bin lira hibe, 500 bin lira da kredi vereceğiz. Yani birisi başlamak istediğinde ise yüz metrekarelik bir ev için 1 milyon liraya kadar iş yaptıkça para vermeye devam edeceğiz. Eğer ev 150 metreden fazlaysa bir milyon 350 bin liraya kadar para vereceğiz. İş bittikten sonra da iki sene geçecek aradan, 10 seneye bölerek hiç faiz koymadan yavaş yavaş paramızın bir kısmını isteyeceğiz" diye konuştu.