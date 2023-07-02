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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Bakan Özhaseki müjdeyi verdi! Teslimatlar Ekim, Kasım ve Aralık ayında yapılacak
Giriş Tarihi: 2.7.2023 14:39 Son Güncelleme: 2.7.2023 14:55

SON DAKİKA: Bakan Özhaseki müjdeyi verdi! Teslimatlar Ekim, Kasım ve Aralık ayında yapılacak

Son dakika haberi... Deprem bölgelerinde yapılacak konutlarla ilgili konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İlk etapta 180 bin civarında ihale yapıldı. Bunların teslimatları Ekim, Kasım, Aralık ayı gibi yapılacak ve ilk hak sahibi vatandaşlarımız, o yerlere gidip o güvenli konutlarına kavuşacak" dedi.

SON DAKİKA: Bakan Özhaseki müjdeyi verdi! Teslimatlar Ekim, Kasım ve Aralık ayında yapılacak

Son dakika haberleri...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgelerindeki konutlar için ilk etapta 180 bin civarında ihale yapıldığını açıkladı. Bakan Özhaseki bunlarla ilgili ilk teslimatların ise Ekim, Kasım ve Aralık ayı gibi yapılacağı müjdesini verdi.

Bakan Özhaseki deprem bölgelerinde yapılacak konutlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte o mesajlar:

İlk etapta 180 bin civarında ihale yapıldı. Bunların teslimatları Ekim,Kasım, Aralık ayı gibi yapılacak ve ilk hak sahibi vatandaşlarımız, o yerlere gidip o güvenli konutlarına kavuşacak.

Bundan sonra ne olursa olsun fay hatları ve kırıkları üzerinde yapılaşma olmayacak. Deprem bölgelerinde yapılaşmaya hiçbir şekilde izin verilmeyecek.

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SON DAKİKA: Bakan Özhaseki müjdeyi verdi! Teslimatlar Ekim, Kasım ve Aralık ayında yapılacak
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