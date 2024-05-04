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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek: Ekonomiye güveni en üst seviyeye taşıyacağız! Not artışları devam edecek...
Giriş Tarihi: 4.5.2024 14:02 Son Güncelleme: 4.5.2024 14:16

SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek: Ekonomiye güveni en üst seviyeye taşıyacağız! Not artışları devam edecek...

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Standard & Poor's'un Türkiye'nin kredi notunu 1 kademe artırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Mehmet Şimşek, "Ekonomiye güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız" diyerek not artışlarının devam edeceğini açıkladı.

SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek: Ekonomiye güveni en üst seviyeye taşıyacağız! Not artışları devam edecek...

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu ilişkin yaptığı revizeyi değerlendirdi.

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK: EKONOMİYE GÜVENİ EN ÜST SEVİYEYE TAŞIYACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu 1 kademe artırmasına ilişkin, "Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu artırmasına ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, "Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor. S&P, ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch ve Moody's'in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi. Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız" dedi.

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SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek: Ekonomiye güveni en üst seviyeye taşıyacağız! Not artışları devam edecek...
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