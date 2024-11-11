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Giriş Tarihi: 11.11.2024 13:03 Son Güncelleme: 11.11.2024 13:05

SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Göstergeler OVP hedeflerinden daha olumlu seyrediyor

Son dakika haberi: İşgücü göstergeleri ve sanayi üretimi endeksi verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, işgücü göstergelerinin OVP hedeflerinden daha olumlu seyrettiğini belirterek, sanayi üretiminde ikinci çeyrekte başlayan daralmanın hız kesmekle birlikte üçüncü çeyrekte de sürdüğünü bildirdi.

SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Göstergeler OVP hedeflerinden daha olumlu seyrediyor

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabı üzerinden eylül ayı işgücü istatistikleri ve sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Şimşek konuyla ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İşgücü göstergeleri program hedeflerimizden daha olumlu seyrediyor, işsizlik oranı eylülde yüzde 8,6 ile düşük seviyede gerçekleşti.

Sanayi üretiminde ikinci çeyrekte başlayan daralma hız kesmekle birlikte üçüncü çeyrekte de sürdü. Bu gelişmede Avrupa'nın zayıf talebi ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik adımlarımızın büyüme üzerindeki kısa vadeli geçici etkileri belirleyici oldu.

Önümüzdeki dönemde daha destekleyici küresel koşullar, artan güven ortamı ve öngörülebilirlik, iyileşen beklentiler ve yapısal adımlar üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyecek."

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SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Göstergeler OVP hedeflerinden daha olumlu seyrediyor
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