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Giriş Tarihi: 27.6.2023 17:31 Son Güncelleme: 27.6.2023 20:25

SON DAKİKA: Bakan Şimşek: KKM'de stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, net uluslararası rezervlerin geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydettiğini belirterek, “Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz” dedi. Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile ilgili de açıklama yapan Bakan Şimşek, stopaj desteğinin yıl sonuna kadar uzatıldığını kaydetti.

SON DAKİKA: Bakan Şimşek: KKM’de stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti." dedi.

"TL CİNSİ ENSTRÜMANLARI CAZİP HALE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Rasyonel politikalara dönüşün kademeli olarak devam edeceğini vurgulayan Bakan Şimşek şunları ifade etti:

Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz | Video

"Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Ayrıca, TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz"

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SON DAKİKA: Bakan Şimşek: KKM'de stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz
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