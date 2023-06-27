SON DAKİKA: Bakan Şimşek: KKM’de stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz

"TL CİNSİ ENSTRÜMANLARI CAZİP HALE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Rasyonel politikalara dönüşün kademeli olarak devam edeceğini vurgulayan Bakan Şimşek şunları ifade etti:

Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz | Video

"Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Ayrıca, TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz"