Son dakika! Bakan Şimşek: Merkez Bankası rezervleri 115 milyar doları aştı

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 2023 Mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar ABD Doları seviyesinde olan brüt rezervler 4 Ağustos haftası itibarıyla 115,6 milyar ABD Doları seviyesine yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 2023 Mayıs sonu itibarıyla 98.5 milyar ABD Doları seviyesinde olan brüt rezervler 4 Ağustos haftası itibarıyla 115.6 milyar ABD Doları seviyesine yükseldi.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 10, 2023
Böylece son iki ayda rezervlerde 17.1 milyar ABD Dolarına varan artış…
Böylece son iki ayda rezervlerde 17,1 milyar ABD Dolarına varan artış kaydedildi. Bu dönemde net rezervler ise 20,1 milyar ABD doları yükselişle 15,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Rezerv artışlarının, kur korumalı mevduat dönüşlerinin rekor seviyede olduğu ağustos ayında devam etmesi oldukça anlamlı. Piyasa koşulları elverdiği ölçüde rezerv biriktirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
MOODY'S'TEN NOT YÜKSELTME SİNYALİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Moody's'in Türkiye analizini de değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğu değerlendirmesi yaptı." dedi.
GÖRÜNÜM POZİTİF!
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin yeni ekonomi yönetiminin daha ortodoks, kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin kredi görünümü açısından olumlu olduğu değerlendirmesi yaptı. Moody's, "Ortodoks politikalara geçiş sürdürülürse ve dengesizliklerde düzenli bir azalmaya yol açarsa, görünüm pozitife dönebilir ve not yükseltilebilir" açıklamasında bulundu.
"KREDİ NOTUMUZA YANSIYACAĞINA İNANIYORUZ"
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğu değerlendirmesi yaptı. Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz.