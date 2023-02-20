SON DAKİKA: Bakan Yanık dezenformasyonlara sert çıktı! ’Çocuklar ailelerine teslim edildi’

"ÇOCUKLARIMIZI HİÇBİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSA TESLİM ETMEDİK"

Depremin ardından bir taraftan yaralar sarılırken bir taraftan da çok ciddi iddialar ortaya atıldı. Son günlerde gündemde olan çocukların derneklere verildiği yönünde iddialar var. Siz bu iddiaları nasıl değerlendirirsiniz?

Deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken enkazdan çıkan çocuklarımız yanında ebeveyni yoksa bu çocuklarımızı sağlık kuruluşlarımıza ve ardından bizim kurumlarımıza doğrudan aldık. Hiçbir üçüncü şahsa teslim etmedik. Refakatsiz çocuklarımızı alıyoruz. Çocukların kayıtlarını tutuyoruz.Önce kimlik tespiti, ailenin bulunması, eşleştirilmesi ve aileye teslim edilmesi sırasını takip ediyoruz.