SON DAKİKA: Bakan Yanık: Öğrencilerin beslenmesiyle ilgili bir çalışma yapıyoruz

Son dakika haberi...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CNN Türk canlı yayınında sosyal destekler konusunda çeşitli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yanık'ın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Sosyal yardımlarımız 2 temel mevzuata dayanır. Sosyal hizmet kanunumuzda çocuklarımızın desteklenmesini kapsar. Baz aldığımız taban asgari ücrettir. 3294 sayılı kanuna göre çerçevemiz budur. Bizim herhangi bir şekilde kriterlere uymayan vatandaşlarımıza sosyal yardım yapmamız mümkün değil. Aile destek programından 2.3 milyon kişi yararlanıyor. Sosyal yardımlarımızın tamamı çok şeffaf. Başvuruların yüzde 50'si e-devletten yapıldı. Başvuruların hepsi e-devletten yapılabiliyor.

Aile destek ödemelerinde yılbaşından önce bir hediye yapabiliriz.

Engelli vatandaşlarımızın süreli raporlarında biraz sıkıntılar oluştu. Sürenin Haziran 2023'e kadar uzatıldı. Kartlarla ilgili bir sıkıntı yok. Biz onların herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli işlemleri yapıyoruz.

Statü tayinini Aile Bakanlığı yapmıyor. Bağlı bulunduğu kurumu belirliyor.

Taleplerin yasal değişiklik gerektiren kısmı ile ilgili İçişleri Bakanlığımız ile yakında bir iyileştirme yapacağız.

Yaklaşık 1 yıldır şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ile alakalı yasal değişikliğimizi, taslağımızı oluşturuyoruz.

Sosyal yardımlaşma vakıflarımız özel bir yasaya dayalı. Yeni bir düzenleme için çalışmamız var. Takdir tabi öncelikle Meclis'imizin.

Öğrencilerin beslenmesiyle ilgili bir çalışma yapıyoruz.

Afet ile mücadele kapsamında iki konudan sorumluyuz. Biri psikolojik destek biri de nakdi yardımlar. Biz Bakanlık olarak tüm yardımlarımızı yaptık."