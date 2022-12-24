SON DAKİKA: Bakan Yanık’tan öğrenci destek açıklaması!

ENGELLİ MEMUR ATAMALARI

Atama işlemini biz yapıyoruz ama hangi kuruma, ne kadar yapılacak biz vermiyoruz. Biz engelli vatandaşlarımızın bir bakıma lobi faaliyetlerini yürütüyoruz. Kesinlikle aynı saftayız. Şartların iyileştirilmesi için elimizdfen geleni yapıyoruz. Engelli arkadaşlarımızın arasında çok iyi eğitimli, inanılmaz birikimli, çalıştıkları kurumlara çok büyük katkısı olan arkadaşlarımız var.

Kurumların kendi kotaları çerçevesinde engelli istihdamı için talepte bulunması lazım. Belli bir sayı ulaşılırsa biz atama işlemleri için çalışmalar yapıyoruz. Talepler ÖSYM çerçevesinde toplanır ve yaparlar. Bu tamamen yasal alt yapıyla alakalı. Her kurumun belli sayıda engelli çalıştırma hükümlülüğü var. Personel ihtiyacı ve talebiyle alakalı.

Engelli vatandaşlarımız emin olsunlar. Biz onlar kadar süreci takip ediyoruz. Bizim Bakanlığımızda kotayı bir hayli yükselttik. Yüzde 3'tür bizde yüzde 6.

EKPSS VE ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI

Milli Eğitim Bakanlığımız doğrudan doğruya organize ediyor. Bu genel atamanın içinde değil.