SON DAKİKA: Bakan Yanık’tan öğrenci destek açıklaması!

Son dakika haberi...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CNN Türk canlı yayınında sosyal destekler konusunda çeşitli açıklamalarda bulundu.
Bakan Yanık'ın yaptığı açıklamalar şu şekilde:
KORUYUCU AİLE
"Koruyucu aile, evlat edinmeden farklı olarak, ailenin nüfusuna geçirmeden bakım hizmetini üstlenmesi. Başvuran tekil de olabilir. Biz koruyucu aile olmak istiyoruz diye bize başvuruyorlar. Biz çocuklarımız için iyi olacağına kanaat getirdiğimizde koruyucu aile olarak kabul ediyoruz. Kasım sonu itibarıyla 7 bin 375 koruyucu ailemiz var. Koruyucu ailelerimizden önemli bir kısmının yüzde 65'in üzerinde diye hatırlıyorum kendi biyolojik çocukları var. 30 Haziran'ı koruyucu aile günü olarak ilan ettik. Koruyucu aile için Aile Bakanlığı'na başvurulması yeterli olacaktır.
ENGELLİ MEMUR ATAMALARI
Atama işlemini biz yapıyoruz ama hangi kuruma, ne kadar yapılacak biz vermiyoruz. Biz engelli vatandaşlarımızın bir bakıma lobi faaliyetlerini yürütüyoruz. Kesinlikle aynı saftayız. Şartların iyileştirilmesi için elimizdfen geleni yapıyoruz. Engelli arkadaşlarımızın arasında çok iyi eğitimli, inanılmaz birikimli, çalıştıkları kurumlara çok büyük katkısı olan arkadaşlarımız var.
Kurumların kendi kotaları çerçevesinde engelli istihdamı için talepte bulunması lazım. Belli bir sayı ulaşılırsa biz atama işlemleri için çalışmalar yapıyoruz. Talepler ÖSYM çerçevesinde toplanır ve yaparlar. Bu tamamen yasal alt yapıyla alakalı. Her kurumun belli sayıda engelli çalıştırma hükümlülüğü var. Personel ihtiyacı ve talebiyle alakalı.
Engelli vatandaşlarımız emin olsunlar. Biz onlar kadar süreci takip ediyoruz. Bizim Bakanlığımızda kotayı bir hayli yükselttik. Yüzde 3'tür bizde yüzde 6.
EKPSS VE ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI
Milli Eğitim Bakanlığımız doğrudan doğruya organize ediyor. Bu genel atamanın içinde değil.
SOSYAL YARDIMLAR
Sosyal yardımlarımız 2 temel mevzuata dayanır. Sosyal hizmet kanunumuzda çocuklarımızın desteklenmesini kapsar. Baz aldığımız taban asgari ücrettir. 3294 sayılı kanuna göre çerçevemiz budur. Bizim herhangi bir şekilde kriterlere uymayan vatandaşlarımıza sosyal yardım yapmamız mümkün değil. Aile destek programından 2.3 milyon kişi yararlanıyor. Sosyal yardımlarımızın tamamı çok şeffaf. Başvuruların yüzde 50'si e-devletten yapıldı. Başvuruların hepsi e-devletten yapılabiliyor.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ
Aile destek ödemelerinde yılbaşından önce bir hediye yapabiliriz.
SÜRELİ ENGELLİ RAPORLARI
Engelli vatandaşlarımızın süreli raporlarında biraz sıkıntılar oluştu. Sürenin Haziran 2023'e kadar uzatıldı. Kartlarla ilgili bir sıkıntı yok. Gerekirse düzenleme, genelge yayınlanır. Biz onların herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli işlemleri yapıyoruz.
"YAKINDA BİR İYİLEŞTİRME YAPACAĞIZ"
Statü tayinini Aile Bakanlığı yapmıyor. Bağlı bulunduğu kurumu belirliyor.
Taleplerin yasal değişiklik gerektiren kısmı ile ilgili İçişleri Bakanlığımız ile yakında bir iyileştirme yapacağız.
ŞEHİTLİK-GAZİLİK DERECESİNE NASIL KARAR VERİLİR?
Evde bütün naz talep anneye gider. Kamu da da bize geliyor. Evin annesi gibi Aile Bakanlığı olarak bağrımıza basıyoruz. Farklı statüleri biz belirlemiyoruz. Şehit hangi kuruma bağlıysa o kurum belirliyor. Diyelim ki Jandarma mensubu, İçişleri Bakanlığı, korucuyla TSK diye hatırlıyorum... Vatandaşımız şehit oldu bu statüyü kurum belirliyor sonra Çalışma Bakanlığı'na bildiriyor.
Yaklaşık 1 yıldır şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ile alakalı yasal değişikliğimizi, taslağımızı oluşturuyoruz.
SYDV'LERLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME
Sosyal yardımlaşma vakıflarımız özel bir yasaya dayalı. Yeni bir düzenleme için çalışmamız var. Takdir tabi öncelikle Meclis'imizin.
ÖĞRENCİLERE BESLENME DESTEĞİ
Öğrencilerin beslenmesiyle ilgili bir çalışma yapıyoruz.
AFETZADELERE YÖNELİK YARDIMLAR
Afet ile mücadele kapsamında iki konudan sorumluyuz. Biri psikolojik destek biri de nakdi yardımlar. Biz Bakanlık olarak tüm yardımlarımızı yaptık."